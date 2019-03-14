羈押19年 歸仁雙屍案「死囚」謝志宏重獲自由

2019-03-14 18:25

〔記者王捷／台南報導〕2000年發生的歸仁雙屍案遭判處死刑的共犯謝志宏，在今天台南高分院宣布裁定再審，下午5時謝志宏經過高分檢檢察官訊問後，無保請回責付謝母看管，結束長達19年、6834天的羈押，謝志宏與律師團隊、冤獄平反協會的成員擁抱，對於重獲自由這件事，他說，就像一個轉身，沒有什麼。

台南高分院表示，因新證據及先前證據綜合判斷，可合理相信有足以使謝志宏受無罪或較有利判決可能性，於是裁定本案再審並停止羈押。

歸仁雙屍案發生在19年前，謝志宏與郭姓友人出遊，郭男搭訕一名女子後拿蝴蝶刀姦殺，又將路過的證人殺害，當時檢警指控謝志宏是共犯，在2011年由高院判處死刑，但是協助再審的律師涂新成沒有放棄，陸續打了13年官司，讓雙屍案有再審曙光。

高分檢指出，會向高院聲請羈押是因為掌握到三項關鍵證據，第一是去年公布的謝志宏「行蹤報告」，這份資料當時並沒有交給院檢，還保留在歸仁分局，且這份行蹤報告是在謝志宏警訊前寫下，報告內容指出謝並沒有參與殺人，為何在警訊時會說出自己有姦殺被害人讓檢方懷疑，且這份警訊自白並沒有錄音。

第二點，當時法醫認為行兇用的蝴蝶刀，沒有血溝刺入人體後難以拔出刀子，被害女子身上有48處刀傷，一個人恐怕沒有刺48刀的力氣，因此判斷不是一人所為，不過在律師與檢方努力奔走下，法醫研究所回函指出，「沒有血溝設計的刀子難以拔出」這個論點沒有文獻佐證。

最後一點是，警方在還原現場鑑識時發現，受害人被刺傷的狀態與警訊筆錄不同，兇刀沒有採驗指紋，三點證據撼動原本的判決，也因此檢方決心聲請再審，今天再審裁定，檢方開庭後對謝志宏無保請回，再度開啟審理程序，高分檢指出，希望能給謝志宏公平的判決。

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