宜蘭海巡查獲私菸230箱 市值達750萬元

2019-03-14 18:53

［記者林敬倫／宜蘭報導］海巡署偵防分署宜蘭查緝隊長期與彰化查緝隊等注偵北部私梟集團，發現近期活動頻異，於今晨5點，在海上成功攔獲「金明益」號漁船涉嫌載運未稅私菸總計11萬5千餘包，市價約值750餘萬元，全案依違反「菸酒管理法」移送法辦。

海巡署旋邀集臺北查緝隊、第16、第7海巡隊、第1、2岸巡隊、新北市政府永和分局永和派出所、保3警察總隊、彰化刑大偵4隊、基隆市警察局刑警大隊科偵隊及新北市、基隆市、彰化縣政府菸酒管理科等單位組成專案小組，運用新購科偵設備及雷情系統，分析比對出涉案船筏走私模式，並藉由跨巡防區整合岸、海查緝能量。

專案小組經數月追查與分析，昨（13）日夜間，於宜蘭外海偵蒐到疑似目標船返航，立即通報第一巡防區調派岸巡人員與埋伏守候專案人員伺機發動安檢，未料該船相當狡猾，進港途中突然滯留近海偽裝作業長達5小時，企圖消磨專案人員心智。經改變查緝策略，即通報第一、第二巡防區調派澳底及蘇澳海巡隊在航艇「PP-3558」、「PP-5025」趨前攔檢，「金」船心虛往外航行，企圖擺脫。

經海巡艇緊追近2小時至三貂角外海26浬處，黃姓船長船眼見大勢已去，才停船配合登檢，並無奈坦承船艙內載有大批未稅私菸，旋即遭押返澳底海巡隊；海巡署偵防分署呼籲民眾若有發現任何不法或需要海巡署服務事項，請多利用「118」。

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