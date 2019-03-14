假檢老梗詐得160萬元 車手再來騙被逮正著

2019-03-14 15:17

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市黃姓女子本週二接獲「假檢察官」來電，指稱黃女詐領健保費，要求監管帳戶，黃女一時不察交付160萬元，對方食髓知味隔天再要錢時，被獲報埋伏的警方當場逮捕，將劉姓取款車手依詐欺罪嫌送辦。

黃女昨向警方報案時，稱有假檢察官來電，指黃女涉嫌詐領健保費，遭檢察官監管帳戶，黃女更表示前一天已交付160萬元，但對方仍不放過她，需要黃女再拿出50萬元，黃女這才察覺受騙，向文山二分局景美派出所求助。

所長黃國倫一方面請女子假意配合騙局演出，另方面快速調派警力，埋伏在約定時間地點，當23歲劉姓車手持偽造公文書出面時，員警一擁而上，車手被多名員警制伏時，當下愣住說不出話來。

據了解，劉姓車手因積欠貸款遭詐騙集團吸收，聽候指示出面向被害者取款，多次行騙成功，被逮當天正好是負責承辦員警尤嵩元的生日，尤員同事均說「壽星發威、賊星該敗」，詢後將劉男依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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