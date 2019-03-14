幫派分子桃園橫著走 腰間3把槍隨時準備火拚被逮

2019-03-14 14:32

〔記者王冠仁／台北報導〕李姓幫派分子平時為避免遇上仇家，竟然隨身攜帶槍械，儘管他今年1月已經因為持有槍枝被警方逮捕，但他仍不知悔改，繼續擁槍自重。松山分局偵查隊接獲線報追查，日前到李出沒區域蒐證，意外發現他獨自一人，員警上前盤查，果然在他腰際間發現3把改造手槍，將他當場逮捕。

警方調查，48歲李姓男子自稱是幫派分子，平常多在桃園周邊活動，他為避免遇上仇家，平時都攜槍外出，還曾在今年1月因持有槍枝被警方逮捕。不過，警方近來接獲線報，聲稱桃園新屋一帶疑有幫派分子要「火拼」，布線追查。

員警日前晚上前往桃園市新屋區中山東路周邊蒐證時，恰好見到李嫌獨自一人駕車外出，他沒多久將轎車停放在人煙稀少之處，下車東張西望似乎在尋找東西，埋伏員警眼尖發現他腰間「鼓鼓的」，研判他又隨身攜槍，於是趁他疏於防備之際上前盤查，過然在他腰間發現3把改造手槍以及子彈40發。

李告訴警方，他為人海派喜歡交朋友，之前曾替友人抱不平，因此平常都會攜槍準備隨時替人撐腰；且為避免遭遇仇家，隨身槍枝也會上膛，方便隨時「應戰」。

警方說，李此次被逮時，左、右及後方腰際發現各插放1枝手槍，且確實都已呈上膛狀態，相當驚險，警方最後將李送辦並進一步追查其槍枝來源。

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