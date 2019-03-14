不是開玩笑！愚人節彰化增設假日法律諮詢時段

2019-03-14 11:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕沒騙人！自4月1日起，彰化縣政府增設假日及晚上免費法律諮詢時段，縣府結合彰化律師公會和鄉鎮市戶政事務所資源，將已實施5年的上班日提供法律諮詢時段，調整後再加值服務，增加每周一晚上和周六上午時段，方便白天工作晚上下了班才有時間找律師諮詢的民眾。

同時增設假日和夜間免費法律諮詢的服務時段，為全國首創，服務時間和地點，上班日周一、周三上午9點到11點30分在全鄉26處戶政事務所和地方稅務局員林與北斗分局、周一晚上6點到8點在縣府1樓消費者服務中心，非上班日周六上午9點到11點30分在有上班的14處戶政事務所（彰化所、花壇辦公室、員林所、大村辦公室、永靖辦公室、和美所、伸港辦公室、溪湖所、二林所、鹿港所、田中所、福興所、秀水所、社頭所）。

縣府今辦記者會宣佈這項消息，會中安排志工短劇演出，律師陳振吉客串演出，志工經由戶政所和縣府消費者服務中心的電腦連線設備，與陳律師視訊請教如何處理車禍機車理賠和釐清法條內容，劇情活潑有趣，詮釋出縣府開辦夜間和假日諮詢時段的目的。

縣長王惠美說，2014年起到今年2月底，縣府透過視訊服務4349人次，法律百百條要找哪一條經常會困擾民眾，法律就是保障懂法律的人，為讓更多民眾可以找到律師諮詢，解決問題，特別增開服務時段。

彰化律師公會理事長蔡宜宏表示，公會在彰化法院已經舉辦200場次法律諮詢，服務人次超過1600人，過去提供白天服務諮詢，對白天上班不方便請假的民眾難免會有遺憾，現在提供假日和夜間時段，律師公會派員支援，讓民眾得到全方位的法律諮詢服務。

法律諮詢服務方式，周一、周三和周六上午時段，民眾可就近在當地戶政事務所，經由戶政所的視訊設備請教駐點在縣府的律師，周一晚上直接到縣府1樓消費者服務中心，面對面請教律師法律問題。服務時段以15人次為上限。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/