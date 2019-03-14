摩鐵抓姦找到「溼溼的衛生紙團」 人夫怒告卻踢到鐵板...

2019-03-14 11:39

［記者楊政郡／台中報導］黃男因投資虛擬貨幣而認識女子「莎莉」（化名），兩人去年元月在「悅河精品旅館」休息，被「莎莉」丈夫蒐到有兩人DNA的衛生紙團，可是兩人辯稱是擦眼淚、重感冒拿來擤鼻涕的衛生紙，兩人當時只是討論工作及心事，沒發生性交行為，法官採信判黃男無罪。

「莎莉」的丈夫指控，黃男和「莎莉」兩人因投資虛擬貨幣而結識，黃男明知「莎莉」有配偶，2018年1月26日晚上，到中市「悅河精品旅館」開房間，並與「莎莉」發生性行為。黃男與「莎莉」翌日中午才退房，「莎莉」丈夫早就在外等候，等待兩人退房駕車離開，才進入房間，由員警在房間、浴室垃圾桶內查扣衛生紙團，並帶回化驗。

被告黃男及辯護人辯稱，因「莎莉」心情不佳，兩人在汽車旅館房內討論工作及心事，未發生性交行為，查扣之衛生紙上雖採得黃男與「莎莉」之DNA ，但未採得被告精子及前列腺細胞，其實該衛生紙先經當日「莎莉」擦拭眼淚，又被重感冒之黃男擦拭鼻涕所用。

「莎莉」丈夫說，一週前在太太手機內看到黃男與「莎莉」牽手照片。且「莎莉」之前常常說要返回苗栗，不願與其行房，並提供6張「莎莉」和黃男兩人手指交纏牽手照片，他認為兩人已逾越一般男女友人的關係。

法官審酌，黃男與「莎莉」共宿汽旅房內，查扣衛生紙團有黃男及「莎莉」體液，但該體液卻不是精液、唾液，也不是2人血液，實難形成有罪之認定。

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