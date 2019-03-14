撞死清大博士生 胡家瑞入監前持空氣槍襲警遭逮

2019-03-14 11:04

〔記者陳薏云／新北報導〕27歲胡家瑞2016年駕車撞死國立清華大學博士生林仲桓，上月遭判刑18年定讞，預計下月9日入監執行，在最後的自由時光，胡男與女友又出事，12日晚間先是林姓女友吸毒過量倒在火鍋店前，先遭警方查緝後，胡男13日清早與父親爭執，警方到場介入後胡又拿空氣槍攻擊警方，遭辦妨害公務，讓轄區警方都苦惱「快點去關好不好」。

警方調查，胡男的30歲林姓女友12日晚間6時許離開兩人家門，卻疑似因吸毒過量，倒在民族路火鍋店前，巡邏警方經過時上前查看，發現林女口鼻有白粉，並在林女隨身包包內查獲二級安非他命（總毛重58.4公克）、K他命2包（總毛重7.9公克）、香菸2支（愷它命），林女對於吸毒情勢坦承不諱，被依毒品罪嫌送辦。

經過17小時後，換胡男在家中與父親爭執，胡父報警後，警方一聽地址便知「又是胡家瑞鬧事」，警方前往處理時，原先柔性勸導胡男，沒想到胡男竟稱「要拿噴子（槍）」，隨即從廚房拿出疑似槍械之物藏於身後，並作勢拉滑套上膛，與警方大聲叫囂並持該槍械衝向警員意圖攻擊，警方察覺危險立即上前將胡男壓制，以妨害公務送辦。

經檢視，胡男持的槍械為空氣槍，無殺傷力，但挑釁警方的行為，再度讓胡男吃上官司，胡男遭逮捕時還不斷詢問「我女朋友咧」，渾然不知女友比他更早被逮捕，兩人訊後分別依妨害公務、毒品罪嫌送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/