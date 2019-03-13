馬英九助選柯呈枋 竟要民眾不要吃他「老豆腐」原因是…

2019-03-13 21:47

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前總統馬英九今天晚上到彰化鹿港，為國民黨立委候選人柯呈枋站台助選，直誇柯呈枋不只優秀，還滿帥的，台下民眾立即大喊「總統更帥！」馬英九秒回沒有、沒有，「笑話！笑話」、「不要吃我的老豆腐！」

馬英九今天在造勢晚會先介紹柯呈枋，而柯呈枋高考後就進入法務部工作，曾任法務部長的馬英九隨即問柯呈枋，那一年進入法務部上班，還開心地說，「那我們應該有重疊過」。

馬英九說，目前國會是民進黨佔多數席次，這些年的表現真是讓人看不下去，以一例一休來說，民間就怨言四起。為了發揮國民黨在國會的制衡功能，請民眾要把票投給柯呈枋，能夠代表彰化在立院幫助同黨的彰化縣長王惠美，一起為彰化前途而努力。

當馬英九說到柯呈枋是個優秀年輕人時，還轉頭看了一下說，「而且還滿帥的」，這時台下有民眾高喊「馬英九一樣帥」，他秒回，「笑話、笑話」，台下民眾繼續喊，「總統更帥」，馬英九回說，「謝謝指教」，直說自己是「老灰仔（老人家）」，請大家不要吃他「老豆腐」！

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