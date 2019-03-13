潑漆圓山水神社還留仇日字眼 統促黨員獲輕判緩刑

2019-03-13 19:36

〔記者楊國文／台北報導〕中華統一促進黨員張修嘉被控朝台北市定古蹟「圓山水神社」的主殿的4根柱子潑漆，留下仇日字眼等抗議紙條，被依違反文化資產保存法、毀損罪起訴，犯後態度不佳，遭檢方向法官建請不要給予緩刑、不得易科罰金，一審依文化資產保存法判張6月徒刑；高等法院考量張已和告訴人和解，今駁回上訴，但准予緩刑兩年，條件是張修嘉須向國庫繳3萬元。

「圓山水神社」位在台北市士林區中山北路5段，1938年興建，用意在於祭祀水神，以祈求草山水道營運順利；2004年，台北市政府公告神社為市定古蹟，由台北自來水事業處管理。

檢方起訴指出，去年8月13日，神社主殿外4根柱子遭人潑漆，留下「奪台殺民一百萬」、「侵華虐殺數千萬」、「日寇倭奴狗畜牲」、「皇民賤種三腳仔」等仇日字眼，神社前的石狛犬也被竊走。

檢警事後掌握46歲的張嘉修涉案，通知到案說明，但他只認潑漆，否認偷走石狛犬，他辯稱，潑漆是言論自由的延伸，而且油漆可以用水清洗乾淨，無法構成毀損罪。

不過，檢方認為，清潔人員雖努力嘗試用水清洗，仍無法完全去除油漆，只能重新上漆覆蓋，加上張嘉修犯後態度不佳，今年4月依違反文化資產保存法、毀損等罪，起訴張男，建請不要給予緩刑、不得易科罰金，讓他入獄服刑。

士林地院審理後，依文化資產保存法判張修嘉6月徒刑，得易科罰金18萬元。張男不服，上訴高等法院。

張嘉修張庭訊坦承在「圓山水神社」主殿上塗鴨等行為，但他辯稱，當時不知道「圓山水神社」是古蹟，它是隱藏在草山水道古蹟內，油漆只是有保護作用，並未毀損到建物本身，請求判他無罪。

但高院認為，張嘉修之前已承認，知悉該處是日本神社，是日本殖民時代的（1895年至1945年）的文物，潑漆前已先到現場勘查，主觀上已預見「圓山水神社」設施群包括神殿樑柱，可能是古蹟，而張男以畫筆沾取白色漆在神社主殿的4根柱子正面，塗鴨書寫「奪台殺民一百萬」、「侵華虐殺數千萬」等文字，字體粗大、字跡潦草，且糾結難辨，已使神社原本莊嚴形貌嚴重受損，彷如廢墟，塗鴨等行為應算是毀損古蹟，但考量張男已和告訴人和解，並撤回告訴狀，且因本案而失業，無前科，今雖仍判6月徒刑，但准予緩刑2年，條件是張須向國庫繳3萬元。

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