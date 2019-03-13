周杰倫親叔叔呼女鄰居巴掌嗆「給教訓」 判刑4月定讞

2019-03-13 13:54

〔記者張文川／台北報導〕藝人周杰倫的親叔叔周耀義，去年7月認為同樓層許姓女鄰居在亂按電鈴，憤而在樓梯間出拳打傷許女左臉頰，被控傷害罪，台北地院今年1月依傷害罪將他判刑4月，可易科罰金12萬元；周耀義認為量刑過重提起上訴，北院二審合議庭認為一審量刑適當，駁回上訴，全案定讞。

判決指出，周耀義與許女是松山區某集合式公寓15樓的同樓鄰居，去年7月13日晚間8點，周耀義不滿許女亂按電梯，在15樓的樓梯口突然以身體擋住許女去路，不讓許女離開，並徒手揮拳，毆打許女的左臉臉頰，一拳中招，還嗆「要給妳教訓」。

許女左臉頰、上嘴唇挫傷瘀青，驗傷向松山警分局報案控告周耀義涉傷害、強制、恐嚇罪。周耀義偵查時即坦承全部犯行，北檢檢察官去年10月依傷害併強制罪起訴周，並向法院聲請簡易判決。至於恐嚇罪部分，檢方認定應是傷害前後的情緒性語詞，沒有恐嚇犯意，且也與罪刑較重的傷害罪有裁判上一罪的關係，因此不另行起訴。

北院一審審理後認定全案事證明確，今年1月初依簡易判決程序判周耀義4月有期徒刑，得易科罰金；周上訴，二審仍認為判刑4月並未過重，駁回上訴。

這已不是周耀義第一次被控對鄰居動手動腳，同社區大樓的陳姓女住戶去年1月指控，前年她剛搬來時，被時任社區管委會主委的周耀義，追討前屋主積欠的10餘萬元管理費，和每月2500元的管理費，她花費45萬元修繕頂樓的漏水問題，但周耀義卻多次進出施工中的住處出意見，雙方有口角衝突不快。

去年1月27日，她與女兒在地下室等電梯，被管理員以她沒繳管理費為由攔下，不讓母女搭電梯，她報警，周耀義卻與管理員質問她為何報警，她拿出手機錄影存證，卻被周耀義打落，手機螢幕碎裂，周再對她拳打腳踢，抓她的頭去撞牆，掐傷她脖子，還罵她是狗。

陳女控告周耀義，北檢去年8月依傷害、公然侮辱罪嫌起訴周耀義；台北地院日前開庭後，周耀義說他願意賠償和解但是對方不願接受，雙方還在談，現仍在北院審理中。

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