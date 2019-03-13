5歲女隨地大小便遭凌虐亡 家暴父二審仍判9年10月

2019-03-13 12:31

〔記者楊國文／台北報導〕兒虐事件頻傳，桃園黃姓男子因不耐煩5歲女兒隨地大小便，在一個多月內，竟密集持衣架等物揮打女兒頭部、背部、臀部等處，並以腳踢其腹部教訓，加以凌虐至遍體麟傷，且未帶她就醫，至傷重不治，黃男堅稱出發點是管教女兒，非凌虐，媽媽、大兒子均替黃男求情盼輕判，高等法院認定是凌虐致死犯行，今依故意對兒童傷害致死罪，判黃男9年10月徒刑，可上訴。

高院指出，近來發生多起震驚社會的虐童案件，大部份被害孩童若不是重傷，就是死亡，部份案件更引發所謂「鄉民正義」。由於兒童年幼，無報案能力，故虐童事件一開始都未被發現，未能及時阻止悲據發生，因此應「落實社會安全網」，對有幼童的家庭，社工人員和里幹事應定期、主動走訪家庭拜訪、觀察幼童情形，對高風險家庭的孩童照顧，更應主動詢問有無需要協助之處，並建議若發現有幼童受虐，應「雞婆」一點，撥打113保護專線，讓政府公權力及時提供保護和協助。

高院也建議應儘速修訂刑法第286條的妨害幼童發育罪，以補破網，因為此法條不像刑法第126條的凌虐人犯罪設有加重結果的處罰規定，如果凌虐幼童成傷，致人於死或重傷者，只能適用刑法第277條第2項規定，應儘速修法才對。

判決指出，38歲黃男開貨車為業，36歲的黃妻是家管，育有兩子、一女，因5歲女兒時常有隨地便溺習慣，屢次教導均未改善，竟罔顧父女之情，長達一個多月時間密集凌虐女兒，黃男多次凌虐時，媽媽、哥哥均在場目擊。

2017年11月初，黃男因女兒隨地大小便，在桃園市桃園區美光街住處，持衣架毆打她的頭部，導致女兒頭部挫、擦傷，並結血痂傷害。同年12月2日起至同年12月9日止，黃男在他住處多次持抓癢棒毆打女兒腳部，讓女兒兩小腿有明顯瘀傷。

2017年12月14日和16日晚間，黃男又因女兒哭鬧，在住處又拿衣架、抓癢棒毆打女兒的腳部、背部等處，並以腳踢她的腹部，將她打得遍體麟傷。黃姓女童送醫時，體重僅9公斤，遠低於同年齡孩子的正常體重，嚴重營養不良，急救仍不治。

黃男辯稱，是管教女兒行為，並無凌虐女兒的意圖；黃妻為丈夫求情說，黃男平日下班、假日都有照顧、陪伴小孩，也有花時間教女兒注音和認字，此事件是因丈夫求好心切，才會管教女兒，希望可以輕判，讓他早日回家陪小孩，大兒子則證稱，他知道所有經過，不會因此對爸爸態度改觀。

高院認定，從黃男長達一個多月不斷傷害5歲女兒情形，可以認定已達凌虐程度，且造成她傷重死亡，因此依家暴傷重致死罪判刑，仍維持一審判刑9年10月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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