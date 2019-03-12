許金龍遭樂陞小股東求償 出庭爆口角…法官勸和解破局

2019-03-12 23:17

〔記者楊國文／台北報導〕日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，高院去年判樂陞前董事長許金龍12年徒刑，許家人昨天（11日）拿出2億元交保獲釋，結束2年半收押，高院今天下午審理一件段姓投資人控告許男和樂陞求償案，許金龍仍堅稱樂陞財報並無不實，段、許兩人爆發嚴重爭執，法官居中勸和解，但因金額差距太大而破局，下次庭訊訂4月30日。

許金龍（50歲）被控利用不實私募密約套利，另藉回售Tiny Piece（TP）公司造成樂陞損害，又涉操縱股價、美化財報、侵占公司款項等罪，台北地院判許18年，併科罰金1億元，二審改判12年，併科罰金1億元，沒收犯罪所得12億元，並准予2億元交保，許金龍昨天終於籌到2億元交保金獲釋。

此案是段姓投資人認為樂陞公司財報不實，使他誤信財報內容，而在2016年9月間買股，損失逾49萬元，段男認為，因樂陞財報不實，虛增資產，使他誤信當時樂陞股票淨值有48元，才投資購買樂陞股票造成損失，因此對許金龍及樂陞公司提起刑事附帶民事訴訟。

不過，許金龍庭訊時仍堅稱，樂陞公司的財報登載內容實在，並無犯罪，刑事不應判他有罪，且他已上訴最高法院，這個說法引起段男不滿，雙方起口角爭執，許金龍一度質疑，「原告（指段男）不提出訴狀等資料，只出一張嘴，我怎能憑他的記憶和說法就回答，「我又不是瘋子」。

高院民事庭法官促兩方和解，段男願意以38萬元和解，但許金龍只願出1萬8000元，因兩方金額差距太大，和解宣告破局。庭訊於傍晚結束，由於大批媒體守候在高院外，卻遲遲等不到許金龍願意出來受訪，因此無法得知他的看法。

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