大快人心！救護車送病危童遭惡意擋道 駕駛火速被吊照開罰

2019-03-12 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕台中市一位民眾的兒子急症病危，昨（11日）天從台中市搭救護車急送台北榮總醫院，沒想到卻遭一輛自小客車惡意擋路，擋路影片被家屬曝光後，引起網友狂轟駕駛「惡劣」！對此，國道警也立刻依法對擋道駕駛開單告發，並吊銷駕駛執照。

昨天上午11時26分許，一輛救護車載著病危兒童從台中趕往台北榮總，不料在國道上卻遭一輛自小客車擋路，救護車不斷鳴笛按喇叭，還用擴音器高喊「前面車號，xxxx-Ｗ7，請讓開」，但此車的駕駛就是不理會，持續行駛內車道擋路，救護車被逼只得從右側超車，而家屬也氣得將事發影片PO到臉書「爆料公社」上。

影片曝光後，網友紛紛留言痛斥該名惡劣駕駛，國道公路警察局今日也在臉書PO文，表示已經完成相關檢舉程序開出罰單，「外加吊銷駕照直接出場」，也提醒所有民眾「聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，應立即避讓，以免受罰喔」！

對此，網友也在國道公路警察局臉書下方留言，表示「駕照吊銷剛好啦」、「看到吊銷駕照我就放心了」、「只有一個爽字」、「本人認為這種惡行駕駛應該不得再考領駕照了」、「水啦～開好開滿！太惡劣了」、「爽！紅斑馬辛苦了」、「這樣就對啦！」

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