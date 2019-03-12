曾騙百餘網友！女慣犯誆代購日本貨 得手200多萬被判刑

2019-03-12 13:28

〔記者楊國文／台北報導〕曾佯稱代購雷神巧克力、藝人演唱會門票詐騙上百網友的女慣犯廖璟妤，曾被判刑定讞卻潛逃遭通緝，她又被控以「假代購、真詐騙」手法，且冒名吳姓女子名義，佯稱代購日本防曬乳、護唇膏等商品詐騙，行騙200多萬，高等法院今依加重詐欺罪判廖女2年8月徒刑；可上訴。

今年37歲的廖璟妤，原本名叫廖珮諄、廖熳岑，在網路上常以「寶貝君君」、「珮珮醬」等不同暱稱現身，13年前，廖女就開始在網路上以幫網友代購日本商品詐騙，2007年因詐欺被判刑1年定讞，但廖女未能記取教訓，反而變本加厲，成為法院常客，犯案不斷，出獄後又騙了52名網友500多萬，4年前被法院判刑1年1月定讞，卻在判決定讞前潛逃日本，被通緝。前年2月，廖女以為風頭過了，悄悄返台，結果被逮捕後發監執行。

判決指出，廖璟妤並無代購打算，卻於2015年7月1日在臉書開立社團刊登代購日本商品。陳姓女子不疑有他，和廖女連繫，委託她代購安耐曬防曬乳500罐，廖女為卸責，冒用吳姓女子名義，偽造商品買賣契約書後，傳送給陳女，陳女隔日即匯款25萬元貨款給廖女，不過，廖女僅透過親戚寄送95罐安耐曬防曬乳（約定每罐單價500元，寄送部份共值4萬7500元）給陳女。

陳女之前向廖女訂購安耐曬防曬乳後，曾前往日本和廖女會面，了解其供貨情形，廖女因無供貨意圖，仍佯稱是吳女，並謊稱貨源充足，陳女因誤認廖女有交貨誠意，另向她訂購蛇毒眼膜10048個、DHC護唇膏6896支、城野醫生收斂水1200罐，並依廖女指示，陸續匯款新台幣115萬、人民幣51萬1703元至廖女指定帳戶。

不過，陳女實際上只收到蛇毒眼膜20個、DHC護唇膏88支，廖女卻堅稱均已出貨，經陳女催討失敗，調查確認吳女和廖女並非同一人， 始知受騙提告。

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