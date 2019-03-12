男子酒店賭輸錢耍賴不付酒資 掛失止付支票吃上官司

2019-03-12 13:29

［記者楊政郡／台中報導］台中市楊董（自稱營建業者）去年10月在台中市某酒店消費，兩度與該酒店陳姓女幹部在包廂內對賭，首場贏32萬元拿到現金，第二場輸了135萬，開出支票35萬且耍賴不付當天6萬餘元酒資，鬧到警方到場，楊拿出現金付酒資才離場，事後雙方互告都不成立，可是楊董竟「掛失止付」該支票，讓陳女領不到錢，檢察官依「未指定犯人誣告罪」起訴楊董，聲請簡易處刑。

據台中地檢署不起訴書及簡易處刑聲請書，楊董常到中市紫爵酒店消費而認識陳姓女幹部，也知道她好賭，去年10月12日邀陳女到「海派8店」，與他開包廂二人對賭「賭博方式為翻一張牌視大小定輸贏，每次賭資兩人先約定），當晚陳女輸32萬元，雙方未立下字據，但約定3天後到紫爵酒店收款。

楊董同月15日晚間至陳女辦公室，順利拿到32萬現金，興高采烈的楊董說今天要在紫爵再開包廂，大方的表示要給陳女機會翻盤，楊點了多位坐檯小姐、消費3瓶威士忌XR21年及食物等，至翌日上午8時，總消費額6萬9600元。當晚9時許開始玩牌到凌晨1、2時楊董輸了約百萬元，陳女認為適可而止，想早點結束，也懷疑是否真能拿到錢，但楊董不想結束，開了35萬支票一張，陳女才繼續陪玩，持續玩到清晨8時，楊董總計輸了135萬。

結算後沒說其餘賭資怎辦，楊董就想離去，楊女等請他付了酒資再走，楊董說他已付35萬，不願再付酒資，陳女說這是兩回事，員警到場，雙方持續互吵，最後警方勸楊董付了酒資才走。

楊董顯然不服，離去後提告楊女等強制及恐嚇等罪。楊女翌日持支票去銀行兌現，發現對方已「掛失止付」，過沒幾日又收到地檢署傳票，楊董告她強制等罪，陳女也反告楊董詐欺等。

檢察官調查後發現上情，認為雙方互告都不成立，倒是楊董明知支票是用來支付陳女賭資，竟謊稱支票遺失而「掛失止付」，顯然觸犯「未指定犯人誣告罪」，依法起訴聲請簡易處刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/