獨家》藝人張庭瑚驚傳酒駕自摔 依公共危險罪送辦

2019-03-12 09:00

〔記者鄭景議、陳恩惠／台北報導〕上週六才播出的偶像劇《愛情白皮書》裡，飾演男主角的新生代演員張庭瑚，傳出在上月與友人慶生後，騎機車酒駕自摔，不但臉因此破相缺席新戲首映會，還被依公共危險罪法辦，據了解，張上午要在士林地檢署出庭。

檢警調查，張庭瑚上個月21日凌晨，在台北市成功路三段往北的路上發生事故，酒測值0.43；他坦承，20日為他生日，晚間與幾名友人在中山區的錢櫃唱歌慶生，途中喝了兩杯紅酒，隨後坐計程車回家，回到家後卻接到友人來電，就又騎著機車出門，行經警方設置的路檢點附近時，不慎摔倒。

因為這次車禍，張庭瑚全身有輕微擦傷，臉還破相，到醫院縫了4針，更因此缺席首映會，當時不少粉絲得知此訊都相當不捨，要張庭瑚多保重。

28歲的張庭瑚是台灣新生代演員，2013年在公視電視劇《刺蝟男孩》飾演第二男主角出道，長相俊秀眼神帶著憂鬱，當時被媒體譽為「下一個藍正龍」。

新劇《愛情白皮書》改編自日本知名漫畫，張庭瑚飾演男主角歐陽掛居，與王淨、魏蔓、宋柏緯、王傳一等人同場尬戲，首集張庭瑚就與王淨有吻戲，讓不少粉絲相當期待接下來的劇情發展。

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