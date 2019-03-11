雪上加霜！門諾基金會倉庫失火 募集病床、輪椅幾全毀

2019-03-11 17:49

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉中央路二段一處鐵皮倉庫今下午3點多發生火警，火勢由內往外竄燒，瞬間濃煙蔽天，5公里外都清楚可見。花蓮消防局獲報後派員救災，大火在20分鐘內控制，幸無人傷亡；而倉庫是門諾基金會擺放募來輔具的倉庫，許多獲贈的中古電動病床、四輪車、輪椅幾乎都全毀。

大火前才剛離開倉庫的林姓員工說，倉庫平時堆放病床、輪椅等輔具，看哪個單位有需要再轉贈使用，他今午才剛搬出輔具運往他處，離開十幾分鐘後獲報倉庫大火，趕來現場察看卻見倉庫全陷火海，倉庫內沒有住人，也沒用電，火勢來得莫名其妙，希望消防局能調查清楚。

花蓮縣消防局派出15輛消防水車及40多名警義消趕往灌救，擔心鐵皮屋頂被大火燒得坍塌，確認屋內無人後前後拉出6條水線灌救，因屋內仍有電箱、電動病床、四輪電動車，消防員灌救時不時聽到電器爆炸聲響，聲勢駭人，還好火勢在20分鐘後獲得控制，起火原因待查。

隔壁倉庫首先發現異狀向消防局報案指稱，當時正在整理庫房物資，看見隔壁倉庫後方有黑煙竄出，還急著丟了幾瓶寶特瓶水試圖灌救，但杯水車薪緩不濟急，還好消防隊來得快，自己的倉庫才免受波及。

門諾基金會指出，倉庫是基金會存放備用器材與輔具用，損失數十萬元，但詳細數量及金額仍待估計；基金會雖逢此意外事件，各項服務不受影響，包括花蓮弱勢朋友若有各項服務，可撥打基金會總機洽詢：03-8338009。

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