男險中網購詐騙老梗 大湖警攔阻助保55萬存款

2019-03-11 16:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣大湖分局大湖派出所所長侯祥洲及警員徐凱玲昨執行巡邏勤務時，在一家超商內發現29歲張姓男子，神情緊張，邊講手機邊操作ATM提款機，警方察覺有異立即上前詢問，張男語無倫次，堅稱為網路購物要匯出55萬7千元，但警方機警發現是詐騙帳戶，苦口婆心勸阻才順利保住張男存款。

大湖分局表示，昨晚9點50分時，大湖派出所所長侯祥洲及警員徐凱玲在超商發現張男邊講手機邊操作ATM，立即直覺可能是詐騙案件，再加上張男神色緊張，被詢問時又支支吾吾，警方雖提醒他可能是詐騙，但他仍堅持是要網路購物，想匯出存簿內55萬7千元存款。

警方苦口婆心勸阻，並清查該帳戶，但張男已操作兩次匯出4萬7千元，經過警方攔阻他才警醒可能遭詐，驚險保住戶頭內僅存的55萬7千元。警方並依規定受理三聯單並通知銀行設立警示帳戶，事後張男及其家屬都不斷感謝警方協助，保住辛苦錢。

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