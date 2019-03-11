繼惡搞「不要打架」標語 網路 又傳「組團打架賣局長保證班」

2019-03-11 14:22

〔記者許國楨／台中報導〕警方以幽默詼諧方式「不要打架，打贏進法院，打輸進醫院」標語，提醒民眾打架帶來後果，因蘇揆拚治安說重話指示「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，這句標語竟被網友惡搞改成「不要打架，打贏換局長，打輸換局長，你擊掌，害局長...」，未料這兩天網路上又瘋傳一則「組團打架賣局長保證班」的戲謔文，令人哭笑不得。

為防範街頭打架事件，新北市警局上月底設計「不要打架，打贏進法院，打輸進醫院」的預防犯罪宣導海報，提醒民眾打架帶來的後果，未料自228連假開始，北中南都會區接連發生特種店前逞凶暴力事件，引起民眾治安失控疑慮。

行政院長蘇貞昌為此在治安會報說重話，指示警政署「如果鬥毆發生在門口，就換掉地方警察局長」，隨即引發基層熱議，網路群組出現「打贏進法院，打輸進醫院」的進化版，將標語改成「不要打架，打贏換局長，打輸換局長，你擊掌，害局長，各縣市警茶局長求求您」。

未料這兩天網路上又瘋傳一則「組團打架賣局長保證班」的戲謔文，文中說，「哈哈！有沒有三線一、三線二警官想做警察局長的，我保你當上，直轄市收50萬，非直轄市收30萬，我們一群自己人打架，換上的不是你，再打掉，保證輪到你為止，我們互不提告，社維法自行承擔，有興趣升官的請私訊告知。

雖惡搞成分居多，但也突顯若因此動不動就換掉局長，很容易被有心人藉此操弄，警政相關高層得慎思，有官警更憂心若有不良業者或挾怨報復員警，只需叫手下或友人扮酒客上演鬥毆戲碼，接著互不提出屬告訴乃論的傷害告訴，頂多被依社維法裁處，恐會因此輕易犧牲許多好的警長被撤換。

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