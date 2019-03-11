公車當賽車開？客運狂飆超車變換車道 惹眾怒

2019-03-11 10:34

〔記者湯世名／彰化報導〕失速公車？彰化縣臉書社團《彰化人大小事》昨張貼一段影片，一班客運公車在花壇鄉省道台一線不僅狂飆超車，還任意變換車道，嚇壞沿路用路人，影片PO出引發網民公憤，怒轟公車駕駛罔顧人命，還有人砲轟：「根本把公車當賽車開！」客運公司業者今天表示，已先將該名司機辦理停駛，並盡快釐清原因。

這段影片顯示，9日中午12時許，1輛客運公車沿省道台一線大村鄉北上往花壇鄉行駛途中，原本行駛在內側車道，卻在變換車道到外線車道後，隨即又變換到外側的機車道，並且一路加速疾駛，沿路超過好幾輛汽車後，又突然駛回到內側車道，行駛約上百公尺後，又駛出到外線車道。

影片被張貼上臉書社團後引發大批網民憤怒，有網民嘲諷：「這是在趕下班？」還有網民認為，大型公車竟然還沿路超速、超車又任意變換車道，還行駛在機車道上，完全不顧他人安全，簡直是罔顧人命，另有網民砲轟：「根本把公車當賽車開！」但並未顯示該輛客運當時是否有載客。

彰化縣警局交通隊對此強調，根據影片內容顯示，該輛客運公車行為，依據道路交通管理處罰條例第 45條第1項第4款：「汽車駕駛人，在多車道不依規定駕車，處600元以上1800百元以下罰鍰」。

客運公司業者則表示已將該名司機暫時停駛靜候調查結果出爐。

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