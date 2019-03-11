獨家》「弟弟被爸爸摸菊花」 聯絡簿揭開狼父猥褻二女一子惡行

2019-03-11 00:23

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「弟弟被爸爸摸菊花！」新竹縣一名小五女生在家庭聯絡簿中，無意間揭發父親對她們姊妹與弟弟強制猥褻的獸行，社會處得知此事後立即將姊弟三人緊急安置，而獸父在檢警偵訊時，竟然還大言不慚地撂話說，對社會處將孩子帶走一事，他「非常不爽！」新竹地檢署依3件加重強制猥褻罪嫌將獸父提起公訴。

檢警調查，陳男育有二女一子，大女兒11歲、二女兒10歲、小兒子9歲。去年9月初大女兒剛升國小六年級時，陳男在住處房間內，趁大女兒觀賞手機影片之際，竟不顧女兒言詞反對及手腳推拒，硬是將女兒壓制在床上，隔著上衣徒手撫摸胸部，以此方式強制猥褻得逞。

事隔10天的某晚，陳男在住處房間內，先讓二女兒觀看手機影片後，又不顧女兒言詞反對及雙手推拒，徒手撫摸二女兒胸部與屁股部位，強行猥褻得逞。撫摸二女兒後，陳男又不顧小兒子言詞反對及雙手推拒，隔著褲子徒手撫摸生殖器。

事後二女兒將弟弟遭獸父撫摸屁股一事，紀錄在學校家庭聯絡簿中，寫著「弟弟被爸爸摸菊花！」學校老師看了大吃一驚，立即通報警方，才循線查獲。

經老師與檢警介入偵辦後，陳妻才知道3個幼子被先生猥褻，而新竹縣政府社會處則緊急將孩子們安置，脫離獸父的魔掌。

陳男到案後，坦承曾碰觸兒女們的胸部、屁股，辯稱都是在跟他們玩，不是蓄意去摸他們，而且他還對檢警撂話說，他很不爽縣府社會處將小孩子緊急安置，使孩子們都離開他的家庭。

偵訊時，三名子女不僅都陳述遭獸父猥褻的事實，而且都作證目擊姊弟遭侵犯的過程，最後檢方依3起加重強制猥褻罪嫌起訴陳男。

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