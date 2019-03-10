南投掃蕩特種場所 酒駕、通緝犯全都栽了

2019-03-10 18:16

〔記者劉濱銓／南投報導〕酒店、夜店暴力事件頻傳，南投縣警局近日前往轄內草屯、南投、埔里等人口密集鄉鎮，進行特種場所擴大臨檢，宣示打擊不法決心，南投警局長陳木樹也親自率隊前往，連續3日掃蕩，查獲酒駕6起，毒品通緝犯3人，總計各類刑案共30件30人，日後還將不定期擴檢，盼業者自律，共同維護社會治安，避免成為治安死角。

另外，竹山、集集警分局，近日也分別由分局長鄭有益、蘇旭茂率隊執行「封城掃蕩」，紛紛鎖定大型特種營業場所，以及重要路口攔檢，大執法3天以來，也查獲竊盜、毒品等各類刑案12件14人。

警方強調，不容許特種營業場所有販毒、槍擊或鬥毆及圍事、尋仇打架發生，另在路檢查獲酒駕者，則要回溯飲酒地點，業者若發現駕駛飲酒，卻未勸阻並任憑酒駕，將把該店列為治安熱點，以密集臨檢方式，杜絕酒駕發生。

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