至尊盟黑道大哥告別式 警出動200警力維持秩序、蒐證

2019-03-10 11:51

〔記者方志賢／高雄報導〕「至尊盟」尊將會長陳文將，上個月7日因食道癌病逝，享壽65歲，今舉辦告別式，由於陳文將是國內重量級大哥，上午家祭就聚集近千名黑衣、黑褲的道上兄弟，中午公祭，估計黑百兩道數千人會到場致意，警方也出動近200名警力在場維持秩序、蒐證。

綽號「文將」的角頭陳文將，2年前被診斷出罹患食道癌，癌細胞在今年初擴散至肺部，上個月7日病逝，今上午從高雄大樹老家移靈到市立殯儀館告別式會場，各方贊助許多花車、儀隊及陣頭，全台道上弟兄也包遊覽車南下高雄參加告別式。

由於告別式場面浩大，警方動員三民二分局、苓雅分局、左營分局、保大特勤中隊、高雄市刑大近200名警力，三民二警分局長黃文哲也在場坐鎮。

綽號「文將」的角頭大哥陳文將，出身高雄大樹地區，年輕時北上打拚，活躍在台北市中山、大同區一帶；1993年加入由台北「下厝莊」侯姓角頭老大，結合四海幫創立的金融犯罪組織，並以「武林至尊」為名，取號「至尊盟」，陳文將擔任大同區「尊將會」會長。

後來天道盟崛起，「至尊盟」被吸納成為旗下會系，陳文將也成為「至尊會」的首任會長。2012年，陳文將返回高雄老家發展組織勢力，因介入高屏地區砂石開採及工程圍標事宜，2013年經高市刑大警方蒐證後，依恐嚇、組織犯罪、妨害自由等罪逮捕，並提報治平對象。

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