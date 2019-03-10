小鮮肉賣菜郎兼開Uber 偷嚐提神毒果汁包即被逮了

2019-03-10 10:38

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子平日在市場與家人一起賣菜，晚間則兼差開Uber賺外快，他聲稱為了提神加上好奇購買毒果汁包飲用，連同皮夾藏在車內隱密處，前晚為載客違規臨停路旁被保大特勤中隊盤查要求出示證件時，因說詞反覆引起特警起疑，果然在後車廂備胎內查獲一包毒果汁包送辦。

台中市警局保安大隊特勤中隊副中隊長戴琬翔，當晚帶班巡經北區梅亭街時發現一輛馬自達自小客違規臨停，且駕駛見巡邏車靠近疑似想要逃跑立即上前攔查，請24歲的陳姓駕駛出示證件，陳男先是表示稱證件放在車內，可是不知道塞在哪，隨即又改口稱害怕皮夾被偷，所以放在後車廂，說詞反覆更引起警方懷疑。

待陳男開啟後車廂，還大費週章的掀開墊子自備胎拿出皮夾，此時陳男因心虛開始冒汗接著以發抖雙手打開皮夾時，一包果汁包赫然映入眼簾，經當場以毒品試劑檢測後，果然呈現二級甲基卡西酮毒品陽性反應，立即將陳男帶回偵辦。

陳男警訊中供稱，平日在黃昏市場與家人一起賣菜，晚間收攤後則兼差開Uber賺外快，為了提神加上好奇日前購買2包毒果汁包，前一天已先試用了一包飲用，另一包因捨不得用又擔心遇盤查才會藏在後車廂備胎，未料還是遭警查獲；警方見他長相斯文衣著整齊且車內整理的一塵不染，顯見自我要求頗高勸誡他，年輕紀紀還是戒了吧，訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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