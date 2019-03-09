揭遭攝影職場性騷擾 甜美主播挨告結果是…

2019-03-09 22:58

〔記者陳慰慈／台北報導〕長相甜美的愛爾達體育台主播張旖旂，去年在臉書貼文指控李姓球評及吳姓攝影記者對她性騷擾，還在IG稱吳男是「他媽的性騷擾犯」，事後李男PO文自清，但不想計較，吳男則不滿名譽受損，怒告張女涉嫌加重誹謗、公然侮辱罪，新北地檢署調查認為，張女所言出於主觀評論，且職場性騷擾關乎公益，將張女不起訴。

去年3月29日凌晨，張女在個人臉書粉絲專頁貼文，「我在職場上碰過兩次對我影響重大的性騷擾，噤聲很久，今天選擇說出來。」張女說，當她在寶悍任職時，李男跟同事吳男對她性騷擾， 吳男在工作時，「不只一次撥我的頭髮，甚至摸過我的臉，這些行為發生在球場，用很正當的理由，頭髮有東西、頭髮亂了，讓我來不及反應，有時候要閃，他還會用一種你大驚小怪的態度，好像我在計較什麼，甚至連職棒球員跟其他同業都誤會我們是男女朋友，我想他的行為有多逾矩我也不需要說明了」。

張女表示，直到離職後，實習生哭著找她，泣訴在電梯前被吳男強摟，「我才真正了解那些行為根本不是出自同事情、大哥哥照顧晚輩，在幾位同事跟我的鼓勵下，實習生調出監視器向公司反映，最後結果是寶悍開除這位攝影。」

吳男得知張女臉書內容後又發現，她還在個人IG貼出他的照片並加註「他媽的性騷擾犯」，憤而提告。

開庭時，張女供稱說的都是事實，因不想破壞合作氣氛，所以用避開方式，但私下有跟同事抱怨，之前一直隱忍，直到聽到他人說覺得這樣沒什麼，才決定PO文；張女2名前同事證稱，張女曾哭著說，吳男會摸她的臉跟頭髮，她不知道該怎麼辦。

因吳男自承在工作場所，張女抱怨瀏海分叉時，會幫她撥頭髮，檢方認為，張女貼文縱有部分情緒化字眼使吳男不悅，但出於主觀意見評論，難認涉嫌公然侮辱及誹謗，且貼文與職場性騷擾有關，已涉及性騷擾刑責問題，吳男工作性質與同事出差接觸機會多，張女文章藉以提醒或防止更多人遭受騷擾，並非僅涉及私德與公益全然無關，認定張女罪嫌不足不起訴。

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