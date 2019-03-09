蘇澳氣爆死亡夫妻去年才新婚 父母去澎湖玩躲過一劫

2019-03-09 21:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮聖賢路民宅，今下午5點半發生氣爆，與8個月大兒子一起葬身火窟的夫妻徐祿勛與陳惠如，平日與徐的父母同住，去年夫妻倆才新婚，並花百萬為房子裝潢，原本過著與一班上班族一樣的平凡生活，不料，卻因氣爆喪命；據鄰居指出，徐男的父母平日與左鄰右舍相處融洽，但夫妻倆為人低調，結婚時不宴客，還婉拒鄰居的紅包，徐男父母今剛好去澎湖玩，才在這次氣爆躲過一劫。

徐祿勛在工廠工作，陳惠如則從事保險業務工作，去年新婚後，兩人花了百萬元，為氣爆的那間民宅2樓重新裝潢，與徐的父母同住，並於去年6月生下愛子。

據徐祿勛的叔叔說，兩人平日上班，兒子則由徐的父母照顧，他哽咽的說，聽到爆炸聲他趕到現場想救人，但火勢太猛實在來不及，對於3條人命的離開，非常不捨。

據鄰居指出，徐祿勛與陳惠如家庭和樂，徐的父母與鄰居互動較多，為人也熱心，但徐、陳兩人為人低調，結婚時不鋪張宴客，連鄰居恭賀的紅包都不收，是一個低調、樸質的家庭，徐的父母因為去澎湖玩，躲過一劫，但徐姓夫妻與愛子卻不幸喪命，讓人不勝唏噓。

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