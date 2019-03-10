疊杯金牌少女遇到性騷 慣犯罰錢了事沒被關過

2019-03-10 06:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣23歲曾姓男子，已有3次性騷擾前科，但因刑度輕，法官判決總可以易科罰金；他於去年底再對頭份市代表會主席温俊勇的女兒、曾獲世界疊杯冠軍的温翊筑「迅速掏槍」，嚇得「快手少女」花容失色。但曾男只是再被苗栗地檢署依妨害風化罪嫌向法院聲請簡易判決處刑；對此，温俊勇表示，希望政府對此犯行者，能有相關管束、輔導醫療等配套，否則處分後，也恐怕持續性騷擾他人。

檢警調查，曾男於去年12月13日上午6點15分許，駕車行駛至頭份市中華路地標公園附近的公車站牌時，見就讀高中的温翊筑在等公車，把車停住、下車後，就把外褲、內褲脫下，「掏槍」把玩，並朝温翊筑走去；温翊筑當場嚇得尖叫，向路人求救並報警處理。曾男見狀也隨即駕車逃離。

警方調閱附近路口監視器影像，以車追人，將在竹縣某家科技公司擔任作業員的曾男追查到案；曾男坦承不諱，表示「見到少女凍未條！這麼做，才能獲得興奮滿足」。

温翊筑於去年4月初，代表台灣參加於美國奧蘭多舉辦的WSSA世界競技疊杯錦標賽，以6.2秒的快手奪下世界17~18歲女生組金牌，被稱為「快手少女」。她說，當下周邊還有其他等車的人，但對方就這麼肆無忌憚地朝她逼近，真的嚇壞了！

温翊筑的父親温俊勇為頭份市代會主席，經記者徵詢，他同意受訪並具名報導、刊登照片；他表示，據他了解，曾男已非第1次有此種行為，但因罪刑不重，即使被送辦後，繳清罰金又再犯，對社會大眾造成困擾；萬一之後曾男膽子越來大，不僅只是性騷擾，抑或有被害人因受驚嚇逃離時，發生意外，又該怎麼辦？

温俊勇認為，類似此種犯行者，是心理疾病，希望政府能有相關的管束作為、輔導醫療等配套，協助導向正常健康，不要再有下一個受害者。

曾男於2017年10月24日晚間，對2名外籍女移工露鳥、打手槍，並伸鹹豬手摸其中1女胸部，被檢方聲請簡判處刑，他被苗栗地院依公然猥褻、性騷擾等罪，判處3個月，可易科罰金。2018年5月20日凌晨1點多，曾男又尾隨1名夜歸女子，趁機偷襲摸胸及臀部，檢方同樣聲請簡判處刑，地院再依意圖性騷擾罪，判他5個月，可易科罰金。

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