「我被追殺！」求救民宅 男子慘被情敵打到斷指

2019-03-09 13:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓男子不滿鄧姓好友不顧多年兄弟情誼搞上自己尚未分手的王姓女友，前天得知鄧男與女友相約摩鐵糾眾趕往，將鄧男打到頭破血流後押上車載到他處丟包，鄧男負傷翻入民宅「我被人追殺」求救卻央求不要報警，屋主驚見鄧男全身是傷連手指都被打斷決定報警，警方獲報今天凌晨陸續追查林男等人到案，訊後依妨害自由等罪嫌送辦。

警方調查指出，18歲王女與大他9歲的林男已提議分手，但林男卻急欲挽回，前天上午打電話給王女得知她與結識多年的20歲鄧姓好友相約南屯區一間摩鐵，王女雖要求林男不要惹事，林男也保證只是要與鄧男說清楚，沒想到醋勁大發的林男仍率眾趕往狠狠教訓鄧男一番，期間持棍棒痛毆鄧男後強押上車載到西屯區載至福雅路丟包。

一度被打到昏迷的鄧男清醒後發現躺在路旁，唯恐林男一方折返，負傷翻牆進入附近一間民宅虛弱求救：「我被人追殺，可以給我喝水，借我打電話嗎。」屋主驚見眼前這名年輕人渾身是傷，連手指都被打斷，馬上拿起手機準備報警，鄧男卻懇求說：「千萬不要報警，報警會讓事情變得更複雜」，但屋主見他傷勢嚴重仍決定報案。

警方獲報將鄧男送醫，經緊急手術後已脫離險境，警方查知鄧男疑因感情糾紛遭人打傷通知王女到所製作筆錄，循線追查出林男涉嫌重大，今天凌晨陸續通知林男等4人到案說明，林男坦承與鄧男原為好友，因女友提出分手後與鄧男交往，才出手打傷鄧男，訊後全案依傷害罪、妨害自由罪移送台中地檢偵辦。

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