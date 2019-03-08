化妝品櫃姐為傳授女警化妝技巧、留倩影 女警歡度婦女節

2019-03-08 21:59

〔記者邱俊福／台北報導〕北市警大安分局、捷運警察隊為讓女警歡慶婦女節，今天跟遠東SOGO百貨公司合作，一早安排在百貨公司營業前，由一樓35個化妝品專櫃櫃姐為88位女警、職員彩上美麗妝容，傳授化妝技巧，並請攝影師逐一拍攝專業沙龍照，立即製作成隨身卡，參與的女警留下美麗身影以作為紀念，而活動現場女警也不忘提供百貨櫃姐及民眾防騙諮詢及進行犯罪預防相關宣導活動。

大安分局表示，活動策畫期間採低調進行，參與活動女警與職員一開始受邀到敦化南路派出所，均不清楚活動內容，待由工作人員引導到會場才發現SOGO百貨公司，為了活動而提前2小時提供專屬服務，感覺到驚喜又驚訝，提供了這麼特別且令人難忘的婦女節慶祝活動。

大安分局表示，現今注重性別平權的時代，很多女性紛紛加入警察行列，與男警同樣24小時輪值在工作崗位上，盡心盡力維護社會治安，尤其是已婚女性，常為工作與家庭兩頭奔波忙碌，非常辛苦，因此必需獲得必要的尊重與照顧，所以才在婦女節這天，特別舉辦這次的慶祝活動，也希望她們在工作之餘能多注意身體健康，保持愉悅的心情，擁有健康美麗人生。

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