70歲翁私闖花蓮礦區偷玉 迷路報警被抓包送辦

2019-03-08 20:17

［記者王峻祺／花蓮報導］70歲劉姓老翁昨自台北開計程車到花蓮壽豐礦區，徒步入山撿拾豐田玉，不料因山區濕冷加上迷路受困，走投無路下只好報警求助，警消接獲通報後進行搜救，歷時3個多小時才找到劉男，經調查發現劉男私闖礦區，包包內更有超過2公斤的豐田玉，當場人贓俱獲，被警方依涉竊盜罪移送偵辦。

保七總隊第九大隊分隊長陳勝義說，劉男昨晚7時許，因在壽豐鄉荖荖山迷路，打119報案求救，警消通報林務局人員帶路上山搜救，花了2小時才找人，並帶回壽豐分隊安置，詢問入山原因，發現劉男支支吾吾，隨後在包包內找到大量豐田玉。

他強調，南華工作站人員，也曾通報疑似有人侵入私人礦區撿拾豐田玉，懷疑劉男入山意圖不軌，訊後坦承犯行，向警方稱因愛豐田玉，才會入山撿拾，豈料路況不熟導致迷路。

警方表示，在劉男背包內共搜出55顆大小不同的豐田玉半成品，若以每顆5、600元計算，至少可獲利近3萬元，但因闖入私人礦場管制區，還疑似盜取豐田玉，已依涉竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦。

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