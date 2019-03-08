收容人要求「圓形」浣腸劑 醫生給「子彈型」 挨告

2019-03-08 17:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕因案羈押在基隆看守所的黃姓收容人，難耐便祕不適，求診時，希望女醫師開給他「圓形」浣腸劑通便，舒暢一下，卻拿到「子彈型」塞劑，怒告女醫師強制、恐嚇等罪。檢方認為，沒有一項構成，處分女醫師不起訴。

處分書指出，黃姓男子因案遭羈押在基隆看守所，排便不順，看診時向輪值醫務所的趙姓女醫師，要求開立「圓形」浣腸劑通糞便，遭女醫師拒絕，獲知女醫師開立「子彈型」塞劑後，怒將插卡中的健保卡抽走，後轉身離去。

趙醫師認為不受尊重，怕收容人也有樣學樣，要求黃向她道歉，黃遂依管理員要求向趙醫師道歉。

黃回房後越想越不爽，指控女醫師脅迫他向她道歉，還恐嚇要辦黃違規，讓他心生畏懼，控告女醫師強制、恐嚇與公然侮辱罪。

檢方調查時，趙醫師說明未開圓形浣腸劑給黃是因為，圓形浣腸劑屬衛生署規定的「製」字號，不是「藥」字號，很多醫院都沒有進這種藥。

若要開立「圓形」浣腸劑需另外申請，須等上1、2天才拿得到，她擔心無法立即解決黃便秘的問題，才開立「子彈型」塞劑。

檢方認定，趙醫師要求黃道歉，及要求看守所主管辦黃違規等，並未構成恐嚇、強制與公然侮辱等罪，因此處分趙醫師不起訴。

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