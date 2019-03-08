再度率眾要求拆蔣介石銅像 蔡丁貴今年改採步行方式

2019-03-08 17:12

〔記者林嘉東／基隆報導〕「自由台灣黨」主席蔡丁貴，今天下午率眾，以繞行蔣介石銅像的方式，表達拆除基隆火車站前的蔣介石銅像訴求，比起2年前率眾以繩索套住銅像，試圖扳倒銅像的激烈手段相對溫和，也讓警方鬆了一口氣。

基隆市政府今天下午2點在基隆港海洋廣場舉辦308追思活動，紀念72年前無辜受難的市民。

蔡丁貴率獨派團體「台灣獨立建國大旗隊」等10多人，手舉台獨建國旗幟，以步行繞行蔣介石銅像方式，呼籲政府拆除蔣介石銅像的訴求。

由於基隆整天雨勢不斷，蔡丁貴等人穿著透明雨衣，繞行蔣介石銅像10餘圈後，轉往基隆港海洋廣場。

蔡丁貴指出，公開展示的蔣介石銅像應該拆除，不管用什麼理由，不應公開展示，更不應該再編列預算維護，呼籲市長林右昌用他的智慧來解決這個問題。

因應蔡丁貴拆除蔣介石銅像訴求，基隆市警局一分局長王貴正親自坐鎮，率30名制服與便衣刑警，維持蔣介石銅像周邊交通。

2年前蔡率眾爬上圓環，與余等人以繩索套住銅像，試圖扳倒銅像，與警方爆發肢體衝突，今年滿70歲的蔡丁貴率眾改採繞行銅像方式，表達拆蔣介石銅像的訴求，比起2年前溫和許多，也讓警方鬆了一口氣。

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