高市警察局長李永癸帶隊擴大臨檢 對街頭暴力零容忍

2019-03-08 00:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕有鑑於PUB、KTV、舞廳等聲色娛樂營業場所，近日屢傳出深夜鬥毆事件，高市警局為展現打擊犯罪決心，針對易滋事、鬥毆特定營業場所，昨日深夜至時至今日凌晨2時，全市舉辦區域性閉鎖式擴大臨檢威力掃蕩勤務，同時規劃場所周邊道路執行路檢，兩者聯合執行，由局長李永癸親自率領新興分局、苓雅、三民一、三民二、鼓山、保大、刑大等單位統籌運用優勢警力，以強勢手腕臨檢掃蕩，展現警方打擊街頭暴力及防制酒駕執法，打造優質宜居城市。

高市大規模聯合稽查掃蕩於昨晚10點30分，在高雄市政府警察局三樓大禮堂由李永癸局長親自主持聯合勤教後，針對新興、苓雅地區大型KTV、 舞廳執行區域性閉鎖式臨檢查察，高雄市警方派出優勢警力，就是要宣示打擊犯罪的決心及行動，讓治安真正做到「安」，讓民眾有感無懼。

局長李永癸呼籲各特定營業場所業者，實施自主管理營造安全的消費環境，共同擔負維護社會治安責任，店內絕不容許有販毒、槍擊或鬥毆情事及圍事、酒客尋仇打架滋事，另在路檢查獲酒駕要回溯飲酒地點，若發現駕駛人有飲酒後未予勸阻任其駕車，則依警察職權行使法，將該店列為治安要點，採重點式之密集臨檢，有效杜絕酒駕行為發生。

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