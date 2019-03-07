刑期還有29年 綠島監獄收容人在獨居房自縊身亡

2019-03-07 19:53

〔記者王秀亭／台東報導〕台東綠島監獄尚有29年刑期的32歲收容人，昨天（6日）上午被監所人員發現在獨居房（違規考核房）內自縊身亡，管理人員雖然每15分鐘巡房一次，直到發現以棉被蓋著身體的收容人沒有動作，才驚覺不對勁，經急救仍宣告不治。

綠島監獄典獄長莊國勝說，這名收容人有情緒障礙，需要定期服藥，前晚吃藥後，曾要求管理員不要叫他，昨天上午早點名時，收容人還有回應，待要外出運動時，他說自己服藥精神不佳，需要睡眠，盼不要再打擾；直到上午11點，管理人員發現收容人姿勢不太一樣，趕緊入內察看，發現收容人將枕頭套撕成一條長巾，圍在頸部自縊，整個過程都在棉被裡完成，未被及時察覺。

監所人員立即通報消防人員，施以CPR與AED急救，由綠島消防分隊送往綠島衛生所，仍在11點59分宣告死亡，現場並未留下遺書。

據了解，死者有情緒障礙，自幼家庭發生狀況，靠親戚扶養長大，入監後，常與其他收容人發生口角。典獄長莊國勝說，死者家庭支持系統薄弱，被列為貧困救濟名冊之一，2017年由高雄監獄移監綠島至今，已有8次違規紀錄，還曾與其他收容人打架，被對方告傷害，遭判賠2萬5000元，日前上訴被駁回，死者死亡前仍在違規考核中。

綠島監獄事發後已通知死者父親，檢方及死者父親今天抵達綠島監獄，確認身分後，檢方進行相驗，檢視監視器後發現，死者趁巡防人員離去時，自縊後躲進棉被裡，頭從棉被探出來之後就再無動作，初步排除外力介入。

事發後，有人質疑綠島監獄管理人員鬆散，竟可以在層層戒護監視下，發生收容人自縊憾事。莊國勝解釋，尊重外界民眾的看法，但此一說法對監所同仁不公平，由於綠島地處離島，臨時人員比例較其他監所高，事發時主管已在外戒護其他運動的收容人，可能是臨時駐勤人員經驗及敏感度不足，加上從監視畫面實在很難看到死者在棉被裡的動作而釀憾。

收容人家屬對死因無異議，已領回遺體準備後送，但近日綠島海象不佳，貨船船班須至下週一才開船。莊國勝說，考量收容人家境不好，提供志工招待所讓死者父親休息等待船開，船公司也願意無償運屍，監所會盡全力協助。

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