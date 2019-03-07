中市「搶錢路口」再現？ 議員促放寬速限

2019-03-07 16:19

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區永春東路1387號前的測速照相桿曾經名列台中市違規照相開罰第1名，被稱為「搶錢路口」。市議員張耀中今日表示，他在4年前質詢此事，警察局承諾將永春東路等特殊路段列專案檢討，但最近很多民眾反映經過該路段常被拍照，由於該處為下坡路段，又是嶺東科技大學附近到市區必經之路，建議警察局將速限由50公里放寬到60公里。

張耀中指出，永春東路1387號前的測速照相桿曾在2014年創下開罰1萬3353件的紀錄，是全台中市的拍照冠軍；根據市警局最新統計資料，去年第1名是西屯區台灣大道四段2088號前，第2名在沙鹿區中清路七段（台10線6.7公里處），第3名潭子區台74線19.4公里處（往烏日），第4名就是永春東路1387號前。

張耀中說，永春東路1387號前測速照相桿雖然從第1名退居第4名，但最近很多民眾反映在這裡被拍照，由於從嶺東科大附近到市區的車輛都會走永春東路，且此處是下坡路段，雙向各2個車道，道路寬，速限卻只有50公里，駕駛人稍不注意就會超速，在行車速限未通盤檢討前，取締量未來還會再創新高。

他表示，警察局曾承諾專案檢討永春東路等特殊路段的速限，他也發現潭子區中山路三段與祥和路口的路型與永春東路相似，速限就是60公里，因此，他要求警局將永春東路的速限放寬至60公里，別讓用路人在該下坡路口突然驚覺前方有照相桿而降低車速，造成交通事故風險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/