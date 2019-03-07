交大慶祝婦女節 金馬獎小鮮肉樂手、茶博士獻技

2019-03-07 14:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局交通大隊慶祝婦女節，昨由大隊長郭士傑為女性同仁獻上玫瑰花束，並邀請該大隊曾在金馬獎典禮擔任演出的替代役男萬鐙徽彈奏古箏，以及對茶道頗有研判的替代男林育聖分享如何藉由正確飲茶方式，達到身心靈健康，溫馨愉悅的氣氛讓女警們直說，最特別的婦女節禮物。

婦女節前夕，交大大隊長郭士傑昨為內外勤女性同仁獻上玫瑰花束，強調「認真的女人最美麗，健康的女人最快樂」，認真過生活與健康快樂的女人，才能建立和諧的家庭與成就事業，收到花的女性同仁都非常開心，臉上堆滿笑容。

尤其在現今注重性別平權時代，郭土傑考量女性職場人員家庭與工作並重，特別需要壓力調適，邀請服務於該大隊的替代役男萬鐙徽彈奏古箏，萬男國立清華大學畢業，演出經驗豐富，多次在全國音樂比賽屢獲佳績，參與新竹、彰化市立國樂團等擔任古箏領奏者，值得一提的是，也曾獲邀參加第41屆金馬獎典禮擔任演出。

另也服務於該大隊的替代役男林育聖是國立中興大學園藝系研究所博士生，藉著對飲茶的專業，分享如何藉由正確飲茶方式，達到身心靈之健康，活動在溫馨及愉悅的氣氛中，令在場女性同仁十分窩心，一位女警說，不僅工作效率倍增，更可達到養生健康之道，貼心節目安排，堪稱是最特別婦女節禮物。

郭士傑說，感謝女姓同仁對警政工作的付出，祝福大家未來在家庭與工作皆能順利平安，也感謝兩位替代役男不藏私，節目演出精彩，讓人留下滿滿難忘回憶。

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