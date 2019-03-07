國外「經營」失利返台 竟專騙老人棺材本

2019-03-07 14:10

〔記者萬于甄／台南報導〕連棺材本也騙！台南歸仁警分局日前接獲情資，一名蕭姓男子以「尚德園」殯葬公司為詐騙集團掩護，用亂槍打鳥的方式撥電給被害人，誆稱可投資納骨塔塔位，進而某取暴利；歸仁警分局經數月跟監蒐證，日前北上逮獲蕭男及其他5名成員，清查9名被害人損失超過千萬，全案訊後依以涉嫌詐欺、銀行法及組織犯罪等，將蕭男等共6人移送法辦。

警方調查，蕭男疑因在國外「經營」詐騙集團失敗遭當地警方追緝，趕緊逃回台灣後，去年竟重起爐灶再組詐騙集團，利用「尚德園」公司或「殯葬工會」、「殯葬交易平台」等名目，打電話向被害人誆稱可高價投資塔位、骨灰罈等，進而謀取不法利益。

警方經埋伏蒐證數月，掌握「尚德園」詐騙集團隱身在新北一處據點，日前由歸仁警方報請台南地檢署檢察官，會同刑事局南打中心偵八隊、保三總隊刑警大隊、基隆市刑警大隊、高雄憲兵隊等，北上逮獲蕭男等共6名成員，並查扣現金62萬、骨灰罈寶石鑑定書、被害人投資契約書等證物。

該詐騙集團成員都相當年輕，平均年齡不超過30歲，警方初步清查到9名被害人，估計財產損失約一千多萬，訊後6人均坦承犯案，全案依涉嫌詐欺、銀行法及組織犯罪等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，警方也將持續清查是否還有其他被害人。

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