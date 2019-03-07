山老鼠竊珍貴肖楠 警網復興山區包抄逮3犯嫌

2019-03-07 12:01

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣明池、棲蘭山區保有大量珍貴林木，保七總隊日前接獲情資，明池一帶山區疑有山老鼠肆虐，盜伐珍貴林木，6日晚間10時許警方出動巡邏，當場逮到林姓、理性、游姓等3名犯嫌，查獲9塊珍貴肖楠角材，全案訊問後移送法辦，並擴大偵辦。

不過，外傳明池神木區有部分紅檜、扁柏被山老鼠開膛剖肚子，但查緝人員從3人起獲的肖楠外觀判斷，3人所竊取的角材為桃園、宜蘭縣界三光溪流域的風倒木，與直接從神木鋸下的角料狀況不同。

林姓（22歲）、李姓（32歲）、游姓（42歲）3名犯嫌，6日晚間將轎車停在桃園市復興區台七線60公里處，當晚執行巡邏勤務的保7總隊第4大隊見該部轎車可疑，且停留在三光溪畔，立即上前盤查。

未料車上的李男、林男見警方上前，不顧另名游姓同夥仍未上車，隨即將其丟包路旁，駕駛轎車往宜蘭三星方向逃逸，警方追捕過程中，林男汽車一度失控擦撞山壁，但仍持續往山下逃竄。

宜蘭縣三星分局接獲通報後，在山下發動警網包圍，並關閉台七線通往百韜橋之管制閘門，順利在台七線85K百韜橋附近管制閘門前攔停嫌疑人車輛。

警方調查，3名犯嫌疑缺錢花用，才鋌而走險上山盜取珍貴林木，未料在得手前就被警方查獲，最後在台七線60.3K發現犯嫌倉皇丟棄的肖楠4大塊、小型角材5塊及搬運背架等贓物。全案訊問後，將3人依違反森林法積極偵辦中。（13:12更新）

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/