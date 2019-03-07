車內水多搖晃不知情…消防車擦撞機車肇逃不起訴

2019-03-07 11:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府消防局劉姓消防隊員去年7月20日晚間9點多，執行公務結束，駕駛消防車返隊途中，擦撞機車致彭姓女騎士受傷，被警方依肇事逃逸罪送辦，檢方說，劉姓消防隊員供稱消防車內水多搖晃，他未察覺擦撞到機車，肇事逃逸罪嫌不足，已予他不起訴處分。

消防局人員說，當天晚間劉姓消防隊員執行宣導勤務結束後，獨自駕駛消防車返隊，但他還沒抵達消防分隊，分隊就接到桃園警方的電話，告知劉姓消防隊員駕駛的消防車碰撞到機車，導致彭姓女騎士受傷。

彭姓女騎士的機車被消防車右側碰撞後，人車都倒地，她右側手部、兩側腰部、右側踝部擦傷，機車的左後照鏡、左側燈殼毀損，警方說，彭女報案稱消防車撞倒她後，並未停下車察看，還「逃離現場」，已涉嫌觸犯肇事逃逸罪。

劉姓消防隊員解釋，當天消防車內裝載很多水，平常駕駛就會搖晃，當天發生碰撞時，他並未發現消防車特別震動或搖晃，根本不知道擦撞機車，才會持續開車往消防分隊前進。

桃園地檢署今天偵結，已予劉姓消防隊員涉嫌肇事逃逸案件不起訴處分，檢方說，勘驗相關監視器畫面，確認消防車發生碰撞後，並無停頓等動作，當時又沒有其他車輛或路人鳴按喇叭或呼喊，足認劉姓消防隊員確實不知道擦撞機車一事，肇事逃逸罪嫌不足。

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