半裸7旬翁台1線陸橋迷途 後壁警助返家

2019-03-07 10:22

〔記者王涵平／台南報導〕白河警分局後壁所長林義傑、安溪所長施豐吉凌晨聯巡時，發現台1線後壁陸橋上有1名光著下半身的老翁牽著單車行走，趨前詢問發現老翁疑似失智，立即帶返所安置並以M-POLICE辨識身分，其子趕至派出所看到老父激動落淚，頻向員警道謝。

後壁分駐所所長林義傑、安溪派出所所長施豐吉執行凌晨2至4時巡邏勤務時，2時45分在台1線後壁陸橋發現1名老翁光著下半身，牽著腳踏車左右搖晃行走。

兩警立即停車趨前關心，但老翁語無倫次直說「不知道褲子跑去哪裡了」，警見老翁全身顫抖，林義傑開車將老翁帶返所，提供炒麵、熱湯及毛巾讓老翁果腹暖身，施豐吉將單車騎回後壁分駐所。

老翁的60多歲次子獲警方通知趕抵，看見父親平安無恙，趕緊為老父穿上褲子，表示父親因已失智，趁家人熟睡時外出，視力、智力均已退化且行動不便，幸好被警方尋獲，感謝萬分。

白河分局呼籲，對於家中有失智疾病的年長者可於其所穿著的衣物鏽上家屬的聯絡電話，也可向台南市政府社會局申請愛心手鍊配戴或至分局捺印指紋建檔，以便走失被尋獲時可迅速聯繫家屬。

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