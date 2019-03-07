欠錢不敢回營區 阿兵哥逃21天投案

2019-03-07 10:18

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在海軍艦指部服役的鄭姓阿兵哥，因欠債擔心債主到營區要錢，竟在逾假未歸21天被發布通緝，鄭自知難逃法網乖乖向分局投案，橋頭地院依違反職役職責罪判他徒刑3月，得易科罰金。

判決指出，去年5月底，在海軍艦隊指揮部168艦隊汾陽軍艦擔任志願役士兵的鄭姓男子，休假離營的隔天應回營區報到，但鄭男逾假未歸，部隊長官和家人撥打他的電話也找不到人，只好逐級向上通報。

在外逃兵逃了21天的鄭男，後來輾轉得知自己逃兵被通緝，自知難逃法網的他，只好前往警局投案，面對長官詢問，鄭男才說自己在外積欠債務，擔心被債主到營區要錢，加上部隊訓練很累，他怕債主上門要債後，長官會加倍「磨練」他，所以才會當起逃兵不敢回營區。

橋頭地院審理時，鄭男坦承犯行，法官考量到他沒有前科，且犯後態度良好，但因他逃兵的行為枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，並影響部隊管理及國防安全，因此依陸海空軍刑法違反職役職責罪判他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

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