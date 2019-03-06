消防車趕赴車禍現場救人 撞死騎車上課男大生

2019-03-06 21:28

〔記者王捷／台南報導〕消防車出動解救車禍卻先出車禍撞死人！一名古姓男大生今（6日）9時許去學校上課途中，在綠燈直行時，遇上值勤的消防水車，雙方發生擦撞，結果古男當場死亡，地上滿布血跡，消防員見狀立刻下車對古男CPR，急忙送到距離200公尺外的醫院，雖然醫院相當近，但仍搶救不治，家屬哀痛萬分臨時從台中趕來，消防局得知後立即請消防員寫報告，南市消防局長李明峯表示，消防局一定會負起責任。

消防局指出，當時分隊的消防車在執行車禍脫困的任務，擔心駕駛在車內受困有生命安全，因此相當緊急，在經過紅燈時有依規定鳴警笛，但是在行經一個小路口時與綠燈直行的機車騎士古男發生擦撞。

消防員見狀馬上下車替古男CPR，並且送到距離200多公尺的醫院，但是到了上午10時許仍急救無效，消防大隊等候警方聯絡上古男台中的家屬時，也派員安慰家屬，並與家屬溝通，李明峯說，發生這件事很痛心，他會全力協助家屬處理善後，消防局會負起責任。

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