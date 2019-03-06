4煞闖公車總站打司機 去年11月報警...昨被PO網才曝光

2019-03-06 15:33

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市蘆洲去年11月有4名惡煞闖進公車總站，表示一名林姓司機曾與他們老大發生行車糾紛，要求林男鞠躬道歉，其中兩人出手毆傷林男，導致他臉部挫傷，林男只能先道歉平息惡煞怒火，等惡煞離開後前往警局報案，不料，蘆洲警方依規定受理後卻遲未將案件函送偵辦，直到昨晚有網友將圍毆過程上傳至臉書，蘆洲警方才積極介入偵辦，迅速釐清嫌犯身分。

警：未超過6個月告訴期 不影響民眾權利

警方表示，由於案發至今尚未超過6個月的告訴期限，因此並未影響到民眾權利，也都依規定受理，通知到兩名涉案男子後將依傷害罪嫌函送。

警方調查，去年11月28日晚間10時許，中興巴士的林姓司機將公車開回位於新北市蘆洲國道路2段的總站停車場，不料，卻有4名惡煞闖進總站，找到林姓駕駛理論，25歲的李男及27歲的葉男出手毆打林姓司機。

過程中，李、葉兩人質問林男當天上午為何跟他們老大發生行車糾紛，大嗆：「有沒有！你有沒有嗆我們大欸（老大）」、「你信不信我們把你押走」但一頭霧水的林男反應不過來，就先被兩男毆打，造成臉部挫傷，攝影的同夥出言制止，表示有在攝影，要兩人不要太超過！

沒想到，2人卻直接反嗆：「我們不怕啦！」「只要他道歉」，並連賞數巴掌逼迫林男對著攝影機鞠躬道歉，得逞後還撂話：「以後開車不要再這樣了，我們都在蘆洲走跳」，林男事後驗傷，並前往警局報案，提出傷害告訴。

昨晚有網友將這段影片上傳到臉書社團「黑色豪門企業」，新北市蘆洲警分局介入調查後發現，去年11月時員警已依規定受理，卻遲遲通知不到涉案男子，因此案件尚未函送。

掌握2嫌 曾涉今年1月蘆洲擄人斷指案

但該段影片引起網友熱議轉傳，蘆洲警方這才積極介入調查，並迅速掌握兩嫌身份，並發現這兩人曾涉嫌今年1月的蘆洲擄人斷指案，曾遭警方依殺人未遂、妨害自由罪嫌送辦。

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