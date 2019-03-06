武打女星爆議員候選人是恐怖情人 雙方互告全不起訴

2019-03-06 11:02

〔記者黃捷／台北報導〕去年選舉北市中正萬華區的議員候選人龔偉綸，遭武打女星楊麗菁指控為恐怖情人，交往期間還曾嗆她「死定了」，兩人不僅互告妨害名譽，龔還認為楊意圖使他不當選，另告楊違反選舉罷免法，楊也反告龔恐嚇、違反個資法，但近日兩人和解撤告，加上大部分指控都罪證不足，台北地檢署今處分不起訴。

去年有媒體拍到龔偉綸在公開場合「下體磨蹭」楊麗菁，兩人戀情曝光，卻也害楊形象大傷，兩人分手後，楊數度向媒體爆料，稱龔天天打2、30通電話騷擾，還恐嚇她「死定了」，還提及斷腳、潑硫酸等字眼，害她只能靠安眠藥才能入眠。

楊並指控，龔每次恐嚇完都會說是酒醉發言，還告訴她：「喝醉人都是無行為能力之人，做筆錄都無效。」她認為這根本是法律人知法玩法，「真的很渾蛋」。

由於龔偉綸當時將參選北市議員，他認為楊的言行影響選情，怒控妨害名譽、違反選罷法，而楊也反告龔控恐嚇，並加碼指控龔曾在個人IG上公開兩人的入浴照，多告一條違反個資法。

檢察官認為，楊麗菁爆料的內容並非憑空捏造，議員候選人的私德本來就可受檢驗，楊提供兩人吵架的錄音黨，並沒有錄到「死定了」、「斷腳」、「潑硫酸」等字眼，另勘驗入浴照，明顯是龔男持手機自拍兩人合照，並非偷拍，重點部位也沒有露出，因而認定兩人互控罪名均罪嫌不足，妨害名譽部分，也因雙方已私下和解撤告，統統處分不起訴。

不過，檢察官深入追查發現，龔偉綸對外聲稱是律師，登記參選議員時還在學歷欄位填上「台北大學法律教育學系」，並製做假的畢業證書及律師名片，雖然他並未執業，但因涉犯偽造文書，日前已將他起訴，全案目前在台北地院審理中。

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