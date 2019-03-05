左轉車小心啊！ 肇事率是右轉5倍

2019-03-05 22:53

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北市警察局統計，台北市107年轉彎車碰撞行人交通事故，造成6人死亡，其中5人是遭左轉彎車碰撞，肇事率是右轉彎車5倍，而且6人中有4人為65歲以上高齡長者。警方今天特提供事故案例影片，提醒駕駛人及行人共同加強注意，並列為台北市警方今後執法重點。

根據北市警資料，107年度行人在行人穿越道過馬路時，遭轉彎車輛碰撞肇事的交通事故，造成6人死亡，515人受傷，分析轉彎型態及死傷年齡層，左轉彎車肇事率是右轉彎車5倍，且以65歲以上高齡行人占66.6％，是各年齡層中比率最高，顯示高齡行人穿越道路與左轉彎車發生碰撞之風險極高。

北市警交通大隊說，汽車轉彎時易因「A柱」遮擋駕駛人視線，尤其左轉彎遮擋視線範圍較右轉彎大，若未確實在轉彎前減速注意，常因此發生碰撞行人意外事故。

警方提醒，依據道路交通管理處罰條例，車輛行經行人穿越道未暫停讓行人先行通過者，處1200至3600元罰鍰，若是「轉彎車」，除了禁止行人穿越路段，不論有無劃設行人穿越道，未暫停讓行人先行通過者，除上述罰鍰外，並加重計違規點數1點。

交通大隊說，車輛轉彎時易因「A柱」擋住駕駛人視線，為加強提醒，特蒐集相關事故案例影片提供駕駛人及行人注意，並呼籲車輛行經行人穿越道前，應確實提前減速注意，擺頭繞開「A柱」左右確認沒有行人後再通行。

警方也提醒行人，穿越道路為了自身安全，務必有「他沒看到我」的觀念，應確實轉頭查看是否有準備轉彎車輛，特別要小心左轉彎車，謹慎快速通過；清晨、夜間或雨天出門，儘量穿著顏色鮮明淺亮的衣物，或佩戴具反光功能或LED閃光輔具，以保障自身通行安全。

轉彎車輛與行人穿越事故影片點閱

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/