迅速偵破銀行搶案 陳家欽表揚板橋警分局員警

2019-03-05 20:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋玉山銀行4日遭投資手機行失利的葉宇祥持玩具槍，翻入櫃台搶走50萬，板橋警分局掌握嫌犯迅速在案發不到4個半小時，在中和逮獲葉嫌起出剩餘的17萬贓款，迅速破案；警政署長陳家欽今天到板橋警分局表揚有功的偵查隊、後埔派出所等單位，感謝同仁透過科技迅速破案，及時壓制不法氣燄，為增進社會治安穩定做出貢獻。

陳家欽今天在新北市警察局長胡木源陪同，到板橋警分局慰勉板橋警分局長王文澤、偵查隊長林子翔、後埔所長曾進議與專案小組成員，陳家欽逐一向每位破案有功人員握手致意，對辛苦偵辦同仁，表達肯定與讚許，為這次漂亮破案畫下圓滿句點。

此外，近來新北市三重發生鬥毆等重大、社會矚目案件，陳家欽也期許官警團隊合作，發揮辦案專業，以迅速偵破、有案必破為目標，讓社會大眾安心，持續強化緝毒、肅槍、掃黑及打詐量能，有效打擊不法。

此外，4日玉山銀行搶案發生時，因歹徒持槍直接從櫃台翻入，現場約有30多名客戶、行員在分行內，在場者一度以為是警方防搶演練，直到歹徒得手，黃姓保全按下警鈴，在場者才驚覺遭搶，迅速報警逮人。

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