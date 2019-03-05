女遭男主管摟腰摸大腿 申訴不成怒提告

2019-03-05 19:00

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一家電子公司40歲陳姓主管，被公司外派於中國，涉嫌酒後對女下屬伸出狼爪，摟腰摸大腿，女下屬向公司提出性騷擾申訴不成立，憤而離職提告，新北地檢署今依強制猥褻罪嫌起訴這名惡狼。

起訴指出，去年4月1日晚間，陳男與女子的主管邀約同事到辦公室聚餐喝酒唱歌，晚間10時許，陳男見點歌區燈光昏暗，起了色心，將頭緊靠在女子肩膀，再摟腰撫摸女子大腿，女子嚇到當場斥喝躲避，陳男仍未停手繼續摸不停，其他同事雖看到，因懼於陳男權勢地位，都不敢出手相助，直到女子友人看到後，才即時將女子拉走。事後女子向公司申訴，公司調查後認為性騷擾不成立，女子憤而離職對陳男提告。

開庭時，陳男辯稱只有拉女子手臂，沒有摟腰摸大腿，但女子友人指出，看到陳男從頭到尾緊跟女子，發現他整個人貼在女子身上，才會出手把她從陳男身邊拉開；另一名同事也證稱，女子有向他求助遭摸，檢方因此不採信陳男辯詞將他起訴。

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