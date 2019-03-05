酒駕男闖紅燈見警想逃 再闖紅燈結果撞爛小客車

2019-03-05 16:52

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市今天下午3點多發生一起車禍意外，涂姓男子酒後駕駛休旅車，先違規闖紅燈後，發現有警車在後方，因心虛高速行駛，再闖一處紅燈，結果將張姓女子駕駛的小客車撞爆，幸好2人都沒有嚴重傷勢，涂某經酒測，酒測值為0.11並未超過0.15。

涂姓男子今天下午駕駛銀色休旅車，先在縣道168線上違規闖紅燈，轉進太保五路，剛好嘉義縣警局警車在旁，見他違規闖紅燈，在後方跟上；警方都還沒攔阻，涂某因心虛高速駕駛駛離，從太保五路轉祥和三路，一路衝到與太保二路交叉口時，又闖紅燈，和從北往南由張女駕駛的金色小轎車發生車禍，小轎車引擎室整個被撞爛，涂某開的休旅車又開了數十公尺才停下。

警方趕到現場，涂某並未受傷，張女初步檢視並無外傷，但覺得胸口悶痛，到嘉義長庚醫院檢查；警方初步調查，涂某因酒後駕車心虛違規闖紅燈而肇事，酒測部分並未超0.15標準。

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