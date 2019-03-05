越南旅客集體脫團案偵結 4人起訴、通緝27人

2019-03-05 11:31

〔記者黃建華／高雄報導〕喧騰一時的越南觀光客集體脫團案，高雄地檢署今偵結，將涉嫌招攬越南民眾來台灣「假觀光、真打工」的越南籍梅姓女子、老公蕭男夫妻以及越南籍阮姓旅行社業務及越南華僑鄭男等4人分別依涉犯藏匿人犯及違反就業服務法意圖營利媒介外國人非法為他人工作、偽造文書、人口販運、意圖營利媒介性交易等罪嫌起訴。另有27人通緝中！

至於脫團落網的28名越南籍男女，檢方考量其等是因經濟狀況不佳，受不法集團以打工為名蠱惑來臺，均職權不起訴；而受雇的司機顏男、越南籍被告陳男與范男所涉刑法藏匿人犯罪嫌，及另5名脫團之越南籍旅客所涉使公務員登載不實文書罪嫌，因罪嫌不足，均不起訴處分。

檢方起訴指出，被告梅女係越南河內市某旅行社業務，其與該旅行社經理、員工共同對外招攬經濟狀況不佳、來台灣目的係為工作而非旅遊之越南籍人士20人，並收取每人美金1000元至3000元不等之簽證費用後，透過越南當地組團旅行社依我國東南亞國家優質團體旅客來臺觀光作業簽證規範，於2018年12月11日，向我國交通部觀光局及外交部領事事務局提出申請，經核發上開20名越南籍人士之觀光電子簽證後，除其中1人自行於同年月15日，自台中機場入境台灣外，其餘19人則於同年月21日，在梅女帶領下自小港機場入境，隨即脫團，梅女並與其夫蕭男，在新北市三重區住處內，藏匿其中2名越南籍人士數日，另安排1名越南籍人士至桃園市蘆竹區從事搬運工作1日。

被告鄭男則係越南華僑，被告阮男則係越南河內市某旅行社業務，其等對外招攬經濟狀況不佳、來台目的係為工作而非旅遊的越南籍人士共33人，收取每人美金1000元至2500元不等之簽證費用後，透過越南當地組團旅行社於同年12月13日向我國交通部觀光局及外交部領事局提出申請，經核發33名越南籍人士之觀光電子簽證後，33名越南籍人士即於同年月23日，在領隊帶領下自桃園機場入境，並於入境當晚至高雄市三民區、鹽埕區之飯店下榻後，隨即由被告鄭男、阮男自行，或以新台幣5000元至8000元不等之價格，僱請不知情司機3人，駕車搭載入境脫團的越南籍人士北上桃園、雲林等處藏匿；被告阮男另以須清償越南幣3000萬元至4200萬元不等的簽證費為由，扣押數名越南籍女性護照，迫使在桃園市中壢區某飯店從事性交易，非法性剝削。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/