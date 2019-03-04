董事長愛上酒家女 犀利人妻逆襲 酒女小三投降

2019-03-04 21:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年60多歲的劉男白手起家，與黃姓太太一起創立塑膠廠，夫妻建立革命情感，兒女如今俱已成家立業，豈料劉男臨老入花叢，經常流連酒店、小吃部，更與羅姓酒女發生感情，三天兩頭往汽車旅館「開戰」，太太一直被蒙在鼓裡，直到前年8月被友人告知「你老公有小三」，太太不動聲色，趁老公洗澡時取得先生跟小三的鹹溼Line對話，連續蒐證一個月，在老公面前亮出證據，威脅要跳樓自殺，逼老公說出跟小三去摩鐵的時間和地點，再到法院告雙方通姦，由於人、事、時、地及「交戰次數」一清二楚，法官認定羅姓酒女觸犯妨害婚姻及相姦罪，5次相姦，判處7月徒刑，可易科罰金。

該案雖沒有相姦的直接證物，僅有鹹溼的Line對話，但黃女取得先生跟小三「開房間」的具體時間和地點，總共5次相姦，其中2017年8月3日前往「月萊汽車旅館」207號房深夜10時29分待至隔天凌晨1時4分，相姦1次；9月4日到「夏綠地汽車旅館106號房」，從上午4時14分至中午12時25分，相姦1次；9月20日到「楓采汽車旅館216號房」，從凌晨0時23分待到3時18分，相姦1次；9月25到「高登汽車旅館799號房」，從下午1時27分待到4時12分，相姦1次；9月25日到「高登汽車旅館201號房」，下午1時27至4時12分，相姦1次；9月29日到「高登汽車旅館799號房」從1時57分待到4時57分，相姦1次。太太更呈上每一次「開房間」的帳單或發票。

承辦該案的員警說，這名太太堪稱是「犀利人妻」更像是「宮鬥高手」，提出這種讓小三「一招斃命」的證據。而小三自知跟董事長的感情「玩完了」，索性使出玉石俱焚，聲稱這些證據都是「胡說八道」，「我才是受害者」，她向法官說，9年前她第一次在酒店跟董事長相識時，就被他性侵，之後又一直約她出來灌酒、強姦，還拍她裸照，她說，今天這一切都因為她向董事長借30萬沒還，夫妻才聯手要報復她，但法官並未採信她的話。

事實上，董娘能從先生這邊取得關鍵證物及證詞也是「用心良苦」。她在1986年1月嫁給劉男，兩人共創塑膠工廠，規模越做越大，先生長期在外拚業務，她掌理廠內事務，2人從無到有，有著革命情感，她從未懷疑「忠厚老實」的先生會花心，直到2017年8月，其閨蜜告訴她「妳老公在外養小三」。

太太趁老公洗澡時偷看手機內的LINE，驚見老公對酒女Line「我好愛妳，為了妳我付出好多」、「你胸部變小，下一次幫你吸大、按摩大」、「妳乳頭再吸1百次以上都沒變大、變黑是嗎?」這些字眼證實友人所言不虛，太太又連續蒐證1個月才對老公「發難」，2017年10月1日突然爬到住家對面的大樓，要老公「清楚交待」跟小三相識及相姦的過程，否則立馬從頂樓跳下，老公為維護好不容易建立起的事業，一五一十交待清楚，也把近2個月雙方「開房間」的具體情節和資料全盤托出。

至於原本屬於被告的先生，因太太在辯論終結前撤回告訴，因此通姦罪公訴不受理。

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